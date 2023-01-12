Собственные доходы Республики Крым за год увеличились на 18,8%

Собственные доходы бюджета Республики Крым по итогам 2022 года превысили 69,7 млрд рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Собственные доходы бюджета Крыма по итогам 2022 года превысили 69,7 млрд рублей, что на 18,8% выше показателя 2021 года. Об этом сообщила зампредседателя Совета министров Республики Крым – министр финансов РК Ирина Кивико.

– На протяжении минувшего года наблюдалась устойчивая тенденция роста собственных доходов республики, поэтому результат по году был предопределен: по сравнению с 2021 годом доходы выросли на 18,8%, или более чем на 11 млрд рублей. Годовые назначения на 2022 год также перевыполнены на 7,1%, – передает слова Кивико пресс-служба регионального Минфина.

Вместе с тем в за прошлый год республике были выделены средства из федерального бюджета в форме дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в общей сумме 188,2 млрд рублей (в 2021 году – 138,6 млрд руб.).

Лидирующие позиции в структуре налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета заняли налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 33,8%, налог на прибыль организаций – 19,4% и акцизы – 17,1%.

Напомним, в декабре Госсовет Крыма на итоговом заседании осенней сессии принял во втором чтении проект бюджета республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Предполагается, что в следующем году доходы в казну региона составят 228,3 миллиарда рублей, расходы - 236,5 миллиарда рублей, дефицит - 8,2 миллиарда рублей.

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