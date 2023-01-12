Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика12 января 2023 13:54

Собственные доходы Республики Крым за год увеличились на 18,8%

В 2022 году сумма поступлений собственных доходов преодолела отметку в 69,7 млрд рублей
Дмитрий Коренев
Собственные доходы бюджета Республики Крым по итогам 2022 года превысили 69,7 млрд рублей

Собственные доходы бюджета Республики Крым по итогам 2022 года превысили 69,7 млрд рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Собственные доходы бюджета Крыма по итогам 2022 года превысили 69,7 млрд рублей, что на 18,8% выше показателя 2021 года. Об этом сообщила зампредседателя Совета министров Республики Крым – министр финансов РК Ирина Кивико.

– На протяжении минувшего года наблюдалась устойчивая тенденция роста собственных доходов республики, поэтому результат по году был предопределен: по сравнению с 2021 годом доходы выросли на 18,8%, или более чем на 11 млрд рублей. Годовые назначения на 2022 год также перевыполнены на 7,1%, – передает слова Кивико пресс-служба регионального Минфина.

Вместе с тем в за прошлый год республике были выделены средства из федерального бюджета в форме дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в общей сумме 188,2 млрд рублей (в 2021 году – 138,6 млрд руб.).

Лидирующие позиции в структуре налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета заняли налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 33,8%, налог на прибыль организаций – 19,4% и акцизы – 17,1%.

Напомним, в декабре Госсовет Крыма на итоговом заседании осенней сессии принял во втором чтении проект бюджета республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Предполагается, что в следующем году доходы в казну региона составят 228,3 миллиарда рублей, расходы - 236,5 миллиарда рублей, дефицит - 8,2 миллиарда рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50