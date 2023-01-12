Аварийный путепровод в Джанкое временно закрыли для большегрузов

Фото: ГКУ РК «Служба автомобильных дорог республики Крым»

Минтранс Крыма временно ограничил проезд для транспортных средств общей массой более 26 тонн через аварийный путепровод на юге Джанкоя. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ РК «Служба автомобильных дорог республики Крым».

– С 11 января в целях обеспечения безопасности дорожного движения вводится временное ограничение на движение транспортных средств и пешеходов по путепроводу на въезде в г. Джанкой, расположенному на участке автомобильной дороги Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта км 40 +141. Ограничение касается транспортных средств общей массой более 26 тонн и нагрузкой на ось больше 12 тонн, – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на данном участке введено ограничение скоростного режима до 60 км/ч, а также запрещено движение пешеходов по левому тротуару.

Ограничения вводятся до завершения работ по приведению путепровода в нормативное состояние.

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что автомобильное движение по Крымскому мосту перекроют на весь день 14 января. Запланированы ремонтные работы.

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