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НовостиПолитика12 января 2023 17:03

Алушта отправила на передовую очередной гуманитарный груз

Из Алушты в зону проведения СВО отправилась очередная партия гуманитарной помощи
Дмитрий Коренев
Фото: Галина Огнева, t.me/ogneva_galina_alushta

Фото: Галина Огнева, t.me/ogneva_galina_alushta

Из Алушты в зону проведения специальной военной операции отправился очередной гуманитарный груз. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева в своем телеграм-канале.

– Очередной гуманитарный груз из Алушты отправлен нашим бойцам на передовую в зону выполнения специальной военной операции, – написала она.

Фото: Галина Огнева, t.me/ogneva_galina_alushta

Фото: Галина Огнева, t.me/ogneva_galina_alushta

Напомним, ранее зампредседателя Совмина Республики Крым Анна Анюхина рассказала, как участники СВО могут получить земельный участок, если они еще не вернулись из зоны боевых действий.

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