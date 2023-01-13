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НовостиОбщество13 января 2023 6:29

Сергей Аксенов поздравил журналистов Крыма с профессиональным праздником

Он отметил, что периодическая печать Крыма имеет богатую историю
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Сергей Аксенов/Tg

Фото: Сергей Аксенов/Tg

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил журналистов республики с профессиональным праздником 13 января.

- Поздравляю работников СМИ и печати с профессиональным праздником! Периодическая печать Крыма имеет богатую историю. На страницах газет и журналов полуострова отразились важные события и судьбы поколений. В крымской журналистике работали и работают талантливые, самоотверженные, преданные своему делу люди, - написал он в своем Tg-канале.

Напомним, 12 января глава Республики Крым поздравил с профессиональным праздником сотрудников прокуратуры, а также вручил им заслуженные награды.

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