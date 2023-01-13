С начала работы Керченской переправы паромами перевезено 62 218 пассажиров

Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1502 рейса Фото: Дмитрий СТЕШИН

С начала работы 9 октября Керченской переправы паромами в обе стороны перевезено 62 218 пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- С ночи на 9 октября по 13 января через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 62 218 пассажиров, 45 830 единиц автотранспорта и 5 187 железнодорожных вагонов, - говорится в сообщении.

Паромами, работающими на линии, за это время совокупно было выполнено 1502 рейса. Отмечается, что действующих штормовых предупреждений по проливу 13 января нет.

Напомним, аварийный путепровод в Джанкое временно закрыли для большегрузов. Ограничение касается транспортных средств общей массой более 26 тонн и нагрузкой на ось больше 12 тонн.

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