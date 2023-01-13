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НовостиОбщество13 января 2023 6:48

С начала работы Керченской переправы паромами перевезено 62 218 пассажиров

Действующих штормовых предупреждений по проливу 13 января нет
Екатерина НАЗАРОВА
Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1502 рейса

Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1502 рейса

Фото: Дмитрий СТЕШИН

С начала работы 9 октября Керченской переправы паромами в обе стороны перевезено 62 218 пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- С ночи на 9 октября по 13 января через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 62 218 пассажиров, 45 830 единиц автотранспорта и 5 187 железнодорожных вагонов, - говорится в сообщении.

Паромами, работающими на линии, за это время совокупно было выполнено 1502 рейса. Отмечается, что действующих штормовых предупреждений по проливу 13 января нет.

Напомним, аварийный путепровод в Джанкое временно закрыли для большегрузов. Ограничение касается транспортных средств общей массой более 26 тонн и нагрузкой на ось больше 12 тонн.

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