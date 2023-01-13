Керчанка сдала в «комиссионку» смартфон дочери и получила один год условно

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде одного года лишения свободы с испытательным сроком два года Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Керчи на один год условно осудили 41-летнюю местную жительницу, которая сдала в комиссионный магазин оставленный ей на хранение телефон дочери.

Как сообщили в пресс-службе Керченского городского суда, год назад девушка оставила гаджет «НОNОR 9С» стоимостью 7 тысяч рублей родительнице на хранение, но обратно так и не получила.

- В июне 2022 года мать, преследуя цель извлечения материальной выгоды для себя, решила совершить хищение вверенного ей мобильного телефона путем его реализации в комиссионном магазине. Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде одного года лишения свободы с испытательным сроком два года, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Симферополе задержали мужчину, обворовавшего собутыльника на 15 тысяч рублей. Злоумышленник ударил знакомого по голове и отобрал у него ювелирные изделия и барсетку.

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