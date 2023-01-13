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НовостиЭкономика13 января 2023 8:17

В 2023 году в Крыму отремонтируют более 130 километров дорожной сети

Также намерены привести в порядок 14 объектов искусственных сооружений
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: rk.gov.ru

Фото: rk.gov.ru

На 2023 год в Крыму запланирован ремонт 11 объектов дорожной сети общей протяженностью 131,93 километров, а также ремонт 14 объектов искусственных сооружений. Как пишет КИА со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2022 год было предусмотрено финансирование в размере 4 миллиардов 643 миллионов 485 тысяч рублей. Кассовое освоение выделенных средств по итогам года составило 100%. - В 2022 году в Республике Крым завершено 20 объектов дорожной сети общей протяженностью 199,546 километров. Был завершен ремонт и капитальный ремонт 5 искусственных сооружений общей протяженностью 363,31 пог.м., - говорится в сообщении. Напомним, по итогам 2022 года национальные и региональные проекты в Крыму исполнены на 87%. Были освоены 19,3 миллиарда рублей на реализацию национальных и региональных проектов.

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