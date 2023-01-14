В Крыму и Севастополе за год бесследно исчезли 19 человек

Волонтеры ведут поиски пропавших на Крымском полуострове. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымское подразделение поискового отряда «ЛизаАлерт» проводило активный розыск 538 мужчин и женщин – таковы итоги работы волонтеров в 2022 году. Не найдены 19.

Статистика за 2022 год. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

- Всего было получено 659 заявок, но из них не подтвердились 121, – сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Совместными усилиями волонтеров, сотрудников правоохранительных органов и всех, кто неравнодушен к чужой беде, удалось найти живыми 449 детей и взрослых. .

Два человека, потерявших память, благодаря отряду «ЛизаАлерт» Крым заново обрели своих родных и близких.

Но не обошлось, к сожалению, без трагических цифр – найдены погибшими 63 мужчины и женщины.

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