Из Ялты к Старому Новому году на передовую доставили новую партию гумпомощи

Фото: Янина Павленко/Tg

Из Ялты на передовую к Старому Новому году отправили новую партию гуманитарной помощи для участников СВО. Об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

- Команда администрации во главе с моим заместителем Сергеем Банновым вновь отработала в зоне СВО. К Старому Новому году доставили нашим Защитникам еще один «УАЗ» «буханку» (четвертый по счету), - написала Павленко в своем Tg-канале.

Вместе в «УАЗом» была отправлена партия резиновых сапог, карематов, жгутов, наколенников, балаклав, перчаток, а также фрукты.

Ранее бойцы получили подарок от школьников из Бахчисарая и записали в ответ трогательное поздравление. Семиклассники отправили участникам спецоперации сладкие подарки на передовую.

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