В Крыму с 16 по 26 января пройдут мероприятия «Пешеход. Пешеходный переход!»

Пешеходам следует соблюдать нормы безопасного поведения на дороге Фото: Екатерина НАЗАРОВА

С целью снижения количества ДТП Госавтоинспекция Крыма с 16 по 26 января проведет комплекс мероприятий «Пешеход. Пешеходный переход!», сообщает группа пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по РК.

- В целях усиления профилактической работы по снижению уровня аварийности, предупреждения ДТП с участием пешеходов в период с 16 по 26 января 2023 года на территории РК сотрудниками Госавтоинспекции будет проводиться комплекс профилактических мероприятий «Пешеход. Пешеходный переход!», - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала 2023 года на территории республики было зарегистрировано 12 ДТП, связанных с наездом на пешеходов. В результате девять человек были травмированы, еще три, к сожалению, погибли.

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