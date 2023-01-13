Общий размер соцвыплат в Крыму за 2022 год вырос на 23,8%

В Крыму общий размер социальных выплат вырос на 23,8% в 2022 году Фото: Даниил ОПАРИН

В Крыму общий размер соцвыплат в 2022 году увеличился на 23,8% и составил 24,2 миллиарда рублей.

- По итогам 2022 года общий размер выплат крымчанам, нуждающимся в особой социальной защите государства, достигнув отметки в 24,2 миллиарда рублей, превысил показатель 2021 года на 4,6 миллиарда рублей, или на 23,8%, - сообщила зампред Совмина РФ - министр финансов Ирины Кивико.

По ее словам, четверть указанной суммы была израсходована на ежемесячные выплаты на детей в возрасте 3-7 лет. Еще более 4,1 миллиарда рублей ушло на пособия матерям-одиночкам и детям-сиротам.

Также на ежемесячные и ежегодные выплаты ветеранам ВОВ, ветеранам труда, реабилитированным гражданам и другим категориям граждан выделено 3,6 миллиарда рублей.

Кром того, в Крыму продолжают финансово поддерживать переселенцев с Украины, безработных и пострадавших в результате ЧС.

Напомним, ранее выплаты на поддержку работников туротрасли Крыма полном объеме получили 1 747 предприятий и предпринимателей.

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