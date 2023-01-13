ПСБ запустил социальную карту «Для своих» в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Фото: Надежда ДАЦЮК

ПСБ начал выдавать социальную карту «Для своих» жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, расширив спектр платежных инструментов и социально значимых финансовых сервисов для населения новых регионов России.

Карта «Для своих» обладает широким функционалом - это не только универсальная карта для безналичной оплаты товаров и услуг, но и инструмент социальной защиты - карта обеспечивает бесперебойную выплату пенсий, социальных выплат и пособий, по ней также можно делать переводы близким, оплачивать услуги ЖКХ, сотовых операторов и многое другое.

Карта выпускается и обслуживается бесплатно, также клиенты могут подключить бесплатную услугу смс-информирования. Кроме того, по карте можно без комиссии снимать денежные средства в банкоматах ПСБ и банков-партнеров на территории РФ.

Оформить и получить социальную карту «Для своих» можно за несколько минут в любом отделении ПСБ в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

ПСБ - первый системно значимый федеральный банк, который начал работать на новых территориях, в кратчайшие сроки развернув широкую сеть отделений для комплексного обслуживания населения и бизнеса. Сегодня размер сети ПСБ на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей превышает 200 отделений. Банк продолжает поэтапно расширять спектр финансовых продуктов и услуг и активно участвует в развитии современной социально-экономической и платежной инфраструктуры, обеспечивая бесперебойную выплату пенсий и пособий и способствуя восстановлению уровня жизни населения и экономики новых регионов.

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