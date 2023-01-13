Аксенов вручил награды лучшим спортсменам Республики Крым

Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

Сегодня, 13 января в Симферополе состоялся юбилейный, тридцатый «Бал чемпионов». В рамках мероприятия глава Крыма Сергей Аксенов вручил награды в номинации «Лучший спортсмен Республики Крым».

Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

– Крымские спортсмены из года в год достигают высоких результатов. В 2022 году крымчане завоевали 842 медали по различным видам спорта, 43 человека защитили звания мастеров спорта, 470 человек являются кандидатами в мастера спорта, – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Глава республики поблагодарил спортсменов и тренеров за сильный дух и усердный труд, настойчивость и стремление к победе. Он подчеркнул, что крымские власти делают все необходимое для развития спортивной инфраструктуры и создания лучших условий.

Ранее КП-Крым писала, что в Симферополе открылась обновленная арена для игровых видов спорта, предназначенная не только для тренировок, но и для проведения различных соревнований. В отремонтированных помещениях ребята смогут играть в футбол, волейбол и баскетбол.

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