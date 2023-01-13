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НовостиОбщество13 января 2023 12:25

На Крещение в Крыму потеплеет до 17 градусов

Также возможны небольшие дожди и усиление ветра
Екатерина НАЗАРОВА
Синоптики говорят, что рассчитывать на Крещенские морозы в этом году жителям республики не стоит

Синоптики говорят, что рассчитывать на Крещенские морозы в этом году жителям республики не стоит

Фото: Екатерина НАЗАРОВА

Вместо Крещенских морозов жителей Крыма ждет Крещенское тепло.

Как сообщила «Крымской газете» начальник гидрометцентра РК Татьяна Любецкая, вся следующая неделя на полуострове будет относительно теплой.

По ее словам, до среды столбики термометров будут показывать до 13 градусов тепла, а начиная с 18 января ночью температура будет варьироваться от 5 до 10 градусов выше нуля, днем - от 12 от 17 градусов тепла.

Также возможны кратковременные дожди и усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ранее КП-Крым писала, где искупаться на Крещение в 2023 году, какая будет погода, и что нужно знать.

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