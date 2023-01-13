На Крещение в Крыму потеплеет до 17 градусов

Синоптики говорят, что рассчитывать на Крещенские морозы в этом году жителям республики не стоит Фото: Екатерина НАЗАРОВА

Вместо Крещенских морозов жителей Крыма ждет Крещенское тепло.

Как сообщила «Крымской газете» начальник гидрометцентра РК Татьяна Любецкая, вся следующая неделя на полуострове будет относительно теплой.

По ее словам, до среды столбики термометров будут показывать до 13 градусов тепла, а начиная с 18 января ночью температура будет варьироваться от 5 до 10 градусов выше нуля, днем - от 12 от 17 градусов тепла.

Также возможны кратковременные дожди и усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ранее КП-Крым писала, где искупаться на Крещение в 2023 году, какая будет погода, и что нужно знать.

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