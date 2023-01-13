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НовостиОбщество13 января 2023 12:30

21 января в Симферополе пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Дмитрий Коренев
Ближайшая агроярмарка в Симферополе пройдет 21 января. Фото: Андрей Савчук, t.me/avsavchuk

Ближайшая агроярмарка в Симферополе пройдет 21 января. Фото: Андрей Савчук, t.me/avsavchuk

21 января в Симферополе пройдут сельскохозяйственные ярмарки. С февраля ярмарочные мероприятия в крымской столице будут проводить дважды в месяц. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук в своем телеграм-канале.

– Например, наши постоянные торговые локации на улицах Севастопольская, Киевская, Кечкеметская/Б. Куна в феврале и марте будут работать 4 и 18 числа, – написал Савчук.

Напомним, в 2022 году в Крыму было проведено не менее 13 тысяч сельскохозяйственных ярмарок. Объем реализованной агропродукции составил более 23 тысяч тонн.

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