Для инвесторов в Крыму подготовили более 150 земельных участков

Наибольшее число участков подготовлено для аграрных проектов и перерабатывающей промышленности Фото: Екатерина НАЗАРОВА

На территории Крымского полуострова в рамках Регионального инвестиционного стандарта подготовлена база земельных участков, на которых будут развивать разноплановые инвестпроекты.

- У нас сформирована инвестиционная карта, которая содержит информацию о территориальном планировании, ресурсной базе, инфраструктуре, мерах поддержки и тарифах. Это позволит инвестору выбрать участок, который будет максимально подходить под реализацию конкретного проекта, - сообщила РИА Новости Крым вице-премьер Крыма министр финансов РК Ирина Кивико.

Она пояснила, что так, например, для строительства жилых домов выделено 18 участков, еще 10 сформированы под туристическую, рекреационную зоны и гостиничное обслуживание. Большая же часть земель подготовлена для агропроектов и перерабатывающей промышленности - 52 участка. Еще часть земель подготовлена под производственную и складскую деятельность, строительство магазинов и ТЦ.

Напомним, за год в Крыму сформировали инвестплощадки на 4,4 миллиарда рублей. Теперь на эти территории намерены привлекать арендаторов, чтобы увеличивать налоговые поступления.

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