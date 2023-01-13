В Симферополе капитально отремонтировали поликлинику №4

В Симферополе после капитального ремонта открылась поликлиника №4. Фото: Минздрав РК

В Симферополе после капитального ремонта открылась поликлиника №4. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Республики Крым.

– Выполнен капитальный ремонт фасада здания, ремонт кровли. Кроме того, с целью оснащения помещений и кабинетов приобретена новая мебель, – говорится в сообщении.

В прошлом году для поликлиники закупили новое оборудование. Медучреждение обслуживает свыше 62 000 человек – теперь они смогут получать медпомощь в современных комфортных условиях.

Фото: Минздрав РК

Фото: Минздрав РК

Фото: Минздрав РК

Фото: Минздрав РК

Ремонт поликлиники был проведен за счет средств ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов».

Ранее КП-Крым писала, что в Симферополе капитально отремонтировали травматологическую поликлинику клинической больницы скорой медицинской помощи №6.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50