По Крымскому мосту возобновили автомобильное движение 14 января 2023

Крымский мост. Фото: Юлия Маркина/архив КП

В министерстве транспорта Российской Федерации сообщил о том, что Крымский мост открыли после очередного этапа ремонтных работ из-за инцидента 8 октября 2022.

- Сегодня в 12.10 по московскому времени возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами, - такая информация появилась в Telegram-канале Минтранс России.

Раннее пресс-служба ведомства сообщала, что автомобильное движение по Крымскому мосту перекроют на весь день 14 января – с четырех утра до четырех часов дня.

И вот, пожалуйста, «кирпич» на подъездах к важной транспортной артерии убрали досрочно - на четыре часа раньше, что конечно же порадует всех, кто решил пересечь Керченский пролив, как со стороны Крымского полуострова, так и Краснодарского края.

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