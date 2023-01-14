Зверская автоподстава: в Севастополе рыжая плутовка тестирует нервы и реакцию автолюбителей

Лиса чудом не попала под колеса авто. Фото: кадр видео Александр Сергеевич/Крым Севастополь ДТП/VK

На дорогах Крымского полуострова чудят не только люди, в том числе и представительницы слабого пола, но и братья наши меньшие. В Севастополе, например, среди белого дня на дорогу выскочила лиса. Патрикеевна едва не попала под колеса, хорошо, что рулем легковушки находился хорошо подготовленный водитель.

- Плутовка автоподставщица! Уважение водителю Hyundai Solaris за отличную реакция! - такой пост сопровождает видео в популярном паблике Крым Севастополь ДТП.

Пользователи соцсети живо отреагировали на видеозапись, высказав свои мнения в комментариях: «Сбивать надо животин, иначе можно не справиться с управлением и вылететь на встречку»; «Зачем божьих тварей убивать?! Дорога сухая и маневр правильно выполнен»; «Когда попадете в аварийную ситуацию из-за животных, то жалость пройдет сама по себе»; «Ну да, такие добряки сносят остановки и людей на обочине, а потом на суде говорят, что не хотели убивать, а просто объезжали собачку».

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