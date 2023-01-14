Автоледи из Крыма и Севастополя, которые стали звездами соцсетей

Девушки за рулем иногда провоцируют ДТП. Фото: Евгения ГУСЕВА

Дороги Крымского полуострова под завязку забиты разномастными автомобилями, которые иногда попадают в ДТП. Случается, что главный и единственный виновник инцидента - представительница прекрасного пола.

В ФЕОДОССИИ АВТОЛЕДИ ПОД ХМЕЛЬКОМ РАЗБИЛА 3 МАШИНЫ

На Черноморской набережной Феодосии аварию устроила барышня, которая была под хмельком. Девушка разбила три машины – свою и две чужих.

- Водитель управляла автомобилем BMW без световых сигналов, что привело к столкновению с двумя другими транспортными средствами. Женщина была освидетельствована. Факт употребления алкоголя подтвердился, - рассказали КП-Крым защитники правопорядка.

Авария, которая произошла поздно вечером, в 22.40, настолько расстроила автоледи, что та, выйдя из иномарки, начала изливать на окружающих свою досаду и огорчения в нецензурных выражениях.

Очевидцы тут запечатлели сюжет на телефоны и выложили видео в соцсеть. Остается отметить, что к огромной радости, люди в аварии не пострадали, досталось только автомобилям.

ПАРКОВАЛАСЬ И ПРОТАРАНИЛА 2 МАШИНЫ

Иногда задача поставить на стоянку автомобиль превращается в настоящий треш. Миссия невыполнима, да и только! Так в Балаклаве Севастополя женщина, пытаясь припарковаться, протаранила две машины.

Причем неблагодарная роль инструктора по парковке досталась ребенку, который помогал автоледи поставить железного коня на стоянку.

На полутораминутном видео, которое появилось в соцсети, можно увидеть, как в начале автолюбитель, сдавая назад, врезается в припаркованную легковушку. Затем, почувствовав неладное, сдает немного вперед, покидает место водителя, чтобы хорошенько осмотреться и проанализировать ситуацию.

Женщина при парковке в Балаклаве повредила свой автомобиль и два чужих. Фото: кадр видео

И в этот ответственный момент коварная машина, которую не поставили на ручной тормоз, начинает катиться и «травмирует» еще одну иномарку.

Остается только строить догадки в какую сумму обошлась столько искрометная парковка, с учетом того, что пострадала и «ласточка» автоледи.

ЗАШВЫРНУЛА ВЫКИНУТЫЙ НА ДОРОГУ МУСОР ОБРАТНО В АВТОМОБИЛЬ НАРУШИТЕЛЯ

Пожалуй, хватит о плохом, пришло время вспомнить о хорошем. Минувшей весной соцсети озадачил, потряс и взволновал поступок автоледи из Севастополя.

Автоледи проучила нарушителя. Фото: кадр видео Сергей Иванович/ Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

На перекрестке вблизи торгового центра «Океан», пока машины томились перед запрещающим «красный» светофора, из одной легковушки на дорогу выкинули мусор.

«Бросая мусор на улице, не забудь хрюкнуть» - гласит один из лозунгов борцов за чистоту, но неизвестно, какие звуки издавали те, кто так нагло наплевал на правила цивилизованного поведения.

На видео, размещенном в соцсети, хорошо видно, что тут же из легковушки, что стояла неподалеку, вышла автоледи.

Девушка не побрезговала поднять выброшенное с асфальта, не побоялась она и открыть дверь автомобиля, где ехал «грязнуля» и зашвырнуть мусор обратно. Затем гражданка с активной общественной позицией, неспешно, с достоинством вернулась в свою машину.

Загорелся долгожданный «зеленый» и автомобильный поток продолжил движение.

Незамысловатый на первый взгляд сюжет, вызвал шквал эмоций у пользователей соцсети. Зал аплодировал стоя! Жаль, что имя героини неизвестно, а так бы ее точно удостоили бы какой-нибудь награды общественного признания за смелый поступок и молниеносную ответную реакцию.

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