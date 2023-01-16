В Севастополе ночью сбили БПЛА

Севастополь под надежной защитой ПВО. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Руководитель города-федерального значения Севастополя сообщил о том, что 16 января уничтожен очередной беспилотный летательный аппарат.

- Системы ПВО сбили над бухтой БПЛА. Все службы работают в штатном режиме, - такая информация появилась в Telegram-канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Сообщение опубликовано в два часа ночи 16 января, а точнее 2.05.

Это не первый инцидент, на который противовоздушная оборона военных сил Российской Федерации дает достойный ответ.

В Севастополе системы ПВО сбили два беспилотника утром 4 января. Военные ликвидировали «незваных гостей» в районе военного аэродрома Бельбек. Громкие звуки работы системы защиты были слышны в поселке Любимовка, который расположен рядом с военным объектом.

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