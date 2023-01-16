Южный берег Крыма цветет и благоухает: 5 атмосферных фото Никитского сада в январе 2023

На ЮБК цветут растения и летают пчелы. Фото: Наталия Вахрушева, Александр Андреев, Елена Прекрасная, Ирина Субботина, Татьяна Русенко/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

В Крыму вместо традиционных Крещенских морозов настоящая весенняя погода - тепло плюс 10 градусов и выше.

Сад радует цветочным ароматом. Фото: Наталия Вахрушева, Александр Андреев, Елена Прекрасная, Ирина Субботина, Татьяна Русенко/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

О морозной свежесть нет и речи, но за то можно насладиться тонким ароматом цветов, есть чем порадовать и глаза.

Яркие плоды вносят дерзкую нотку в зимнюю палитру Крыма. Фото: Наталия Вахрушева, Александр Андреев, Елена Прекрасная, Ирина Субботина, Татьяна Русенко/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

- Самые что ни на есть настоящие яркие, звонкие, вдохновляющие январские краски Никитского ботанического сада. Самые натуральные и ароматные! Замечательная палитра января! – такой пост сопровождает фотографий, размещенные в паблике Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН).

В Саду много разных растений. Фото: Наталия Вахрушева, Александр Андреев, Елена Прекрасная, Ирина Субботина, Татьяна Русенко/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Красиво и оптимистично!

Зимние розы. Фото: Наталия Вахрушева, Александр Андреев, Елена Прекрасная, Ирина Субботина, Татьяна Русенко/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Не сдает своих позиций и царица цветов - роза. Красотки примерили белоснежные шубки, но это не помешало зимнему Розовому балу.

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