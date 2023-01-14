На Старый Новый год в Ялте цветут розы и летают пчелы: Никитский сад в январе 2023

Январские розы. Фото: Анна Корякова/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Крым явно перепутал времена года – на полуострове необычайно тепло. Прошло Рождество, отмечаем Старый Новый год, чуть и Крещение, а на улице стрелка термометра упорно стремится преодолеть отметку в плюс 10 градусов. На мысе Айя спеют плоды земляничника, под Бахчисараем любители тихой охоты собирают ведрами грибы.

А на Южном берегу Крыма в Ялте благоухают розы и порхают труженицы пчелы.

Зима успела побывать в Саду. Фото: Вера Зыкова//Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

- Наши прекрасные розы, примерив белоснежную шубку 8 января, когда над Садом кружили снежинки, встрепенулись и зацвели с новой силой. Розовый вальс зимой! – рассказали в пресс-службе Никитского ботанического сада (НБС-ННЦ РАН).

Розовый вальс в январе. Фото: Анна Корякова/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Нежные красотки, как выяснилось не такие уж и хрупкие, раз пережили визит зимы.

- Это настоящее чудо - сегодня десятки сортов роз цветут в Никитском ботаническом саду! Такого массового зимнего цветения я еще не видела и, тем более, после снежных и морозных дней, - отмечает Вера Зыкова, заведующая лабораторией цветоводства НБС-ННЦ РАН.

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