Набрали мышат два ведра: в Крыму растут грибы в январе 2023

В Крыму мышата растут даже в январе.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крымчане счастливые люди, ведь на полуострове за один день можно успеть полюбоваться заснеженными соснами на плато Ай-Петри, а спустившись вниз полакомиться плодами земляничного дерева или набрать полное лукошко грибов.
Мышата, так в народе называют рядовку землистую, радуют любителей тихой охоты даже в январе.
Рядовка некрупный, но довольно вкусный гриб.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Небольшой, но очень урожайный гриб из рода рядовок, с серо-бархатистым покрытием шляпки, сейчас можно найти и в пригороде Симферополя, и в Бахчисарайском районе, и на ЮБК.
Грибы нужно искать, там где растут сосны.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Мышата любят песок и хвойные деревья.
В Крыму урожайная зима на мышат.
Фото: Майя АВЕРЬЯНОВА
- В Бахчисарайском районе на Рождество собрали ведро мышат, а вчера в два раза больше. Ночью подмораживает, и в 11 утра грибы были еще твердыми и хрустящими, но это плюс – шляпка не ломается, когда срезаешь, - поделилась с КП-Крым заядлый грибник Галина Ковальская.
Жареные мышата хороши с отварным картофелем.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Если верить прогнозам синоптиков, благодать для грибников продолжится – на полуострове ожидается потепление
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