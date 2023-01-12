Набрали мышат два ведра: в Крыму растут грибы в январе 2023

В Крыму мышата растут даже в январе. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымчане счастливые люди, ведь на полуострове за один день можно успеть полюбоваться заснеженными соснами на плато Ай-Петри, а спустившись вниз полакомиться плодами земляничного дерева или набрать полное лукошко грибов.

Мышата, так в народе называют рядовку землистую, радуют любителей тихой охоты даже в январе.

Рядовка некрупный, но довольно вкусный гриб. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Небольшой, но очень урожайный гриб из рода рядовок, с серо-бархатистым покрытием шляпки, сейчас можно найти и в пригороде Симферополя, и в Бахчисарайском районе, и на ЮБК.

Грибы нужно искать, там где растут сосны. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Мышата любят песок и хвойные деревья.

В Крыму урожайная зима на мышат. Фото: Майя АВЕРЬЯНОВА

- В Бахчисарайском районе на Рождество собрали ведро мышат, а вчера в два раза больше. Ночью подмораживает, и в 11 утра грибы были еще твердыми и хрустящими, но это плюс – шляпка не ломается, когда срезаешь, - поделилась с КП-Крым заядлый грибник Галина Ковальская.

Жареные мышата хороши с отварным картофелем. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Если верить прогнозам синоптиков, благодать для грибников продолжится – на полуострове ожидается потепление

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