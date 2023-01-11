Крымские горы занесло снегом: 5 атмосферных фото плато Ай-Петри в январе 2023

Ай-Петри в январе 2023. Фото: А.Черноусов/ФГБУ «Заповедный Крым»/VK

Крымский полуостров хоть и южный край, но и здесь есть места, где зима чувствует себя полноправной хозяйкой.

Зима принарядила сосны. Фото: А.Черноусов/ФГБУ «Заповедный Крым»/VK

- Плато горы Ай-Петри. 9 января 2023, - этот пост, который появился в соцсети проиллюстрирован фотографиями, от которых веет морозом и холодом.

На горном плато очень красивые пейзажи. Фото: А.Черноусов/ФГБУ «Заповедный Крым»/VK

Б-р-р-р! Посмотришь на заснеженные сосны и горы, и начинаешь мерзнуть, гусиная кожа даже появляется.

Заснеженное плато Ай-Петри сливается с небосводом. Фото: А.Черноусов/ФГБУ «Заповедный Крым»/VK

Снега знатно привалило, что и говорить! Не зря крымчане в минувшие выходные дружно ринулись на Ангарский перевал, где можно всласть накататься на санках, заняться тюбингом, то есть оседлать надувные «ватрушки».

Зимняя красота может очень быстро растаять. Фото: А.Черноусов/ФГБУ «Заповедный Крым»/VK

Правда любителям зимних забав нужно поторопиться, потому то синоптики предупреждают о грядущем потеплении, и все белоснежное великолепии Крымских гор в одночасье превратится в обыкновенные прозаические лужи и ручьи.

Снежно в горах, а внизу у Черного моря намного теплее. Например, в Ласпинской бухте Севастополя на мысе Айя можно полакомиться плодами земляничного дерева.

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