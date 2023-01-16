В симферопольском микрорайоне открыли новую улицу в честь Героев Десантников

Фото: «Крым 24»/скриншот из видео

В симферопольском микрорайоне Каменка открыли новую улицу. Ее назвали в честь Героев Десантников. Также по инициативе местных жителей установили мемориал и высадили аллею в память о крымчанах, павших за независимость Донбасса.

- Самое важное это, конечно, память о тех ребятах, которые выполняли свой долг. Мы должны постоянно об этом помнить, напоминать окружающим людям, чтобы была преемственность поколений, - сообщил «Крым 24» секретарь правления региональной общественной организации ветеранов десантных войск «Союз десантников Крыма» Сергей Безбабный.

Ранее сообщалось, что одну из новых улиц Симферополя назовут именем Кирилла Стремоусова, который 9 ноября погиб в ДТП на территории Херсонской области.

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