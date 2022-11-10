Одну из новых улиц Симферополя назовут именем Кирилла Стремоусова

Погибший чиновник вместе с семьей. Фото: Tg-канал Кирилла Стремоусова

Одну из новых улиц в столицы Крыма назовут в честь погибшего вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова.

- Думаю, что мы память его увековечим. Одна из улиц Симферополя будет названа именем Стремоусова. Планы такие есть, мы стараемся увековечить память тех, кто погиб, защищая наше Отечество, - рассказал ТАСС член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

Напомним, 9 ноября Стремоусов погиб в ДТП на территории Херсонской области. Президент России наградил его орденом Мужества посмертно. Похороны Стремоусова пройдут 11 ноября в Симферополе.

Ранее КП-Крым писала, что Кирилл Стремоусов путешествовал автостопом в США и написал книгу «Записки мотоциклиста». Месяц назад глава Крыма Сергей Аксенов вручил ему российский паспорт.

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