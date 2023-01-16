Задержан пьяный 37-летний симферополец, пытавшийся угнать служебный автомобиль

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Симферополе охранник одного из государственных предприятий задержал мужчину, который в состоянии опьянения пытался угнать служебное авто.

- Прибывшие на место сотрудники полиции установили личность задержанного, им оказался 37-летний местный житель, ранее судимый за кражи. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина, проникнув на территорию госпредприятия, обнаружил не запертую служебную автомашину и проник в салон, однако был немедленно задержан охранником, - говорится в сообщении.

Объяснить причину своего поступка мужчина так и не смог. Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Джанкойском районе пьяный мужчина попал в ДТП на угнанном авто. Ему грозит наказание в виде крупного штрафа вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50