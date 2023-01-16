Школы Бахчисарая эвакуируют из-за письма с угрозой 16 января

На месте работают правоохранители Фото: Елена ЛЕЛЮК

Школы Бахчисарая утром 16 января эвакуируют из-за анонимного письма с угрозой, которое поступило на почту администрации города.

- На место выехали правоохранители и сотрудники экстренных служб, - сообщил РИА Новости Крым глава местной администрации Дмитрий Скобликов.

Напомним, в минувшую пятницу, 13 января, были эвакуированы школы Керчи. Причина та же - анонимные угрозы о минировании. На месте проводили проверку силовики, информация об угрозе не подтвердилась.

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