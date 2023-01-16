Керчанку, устроившую в своей квартире наркопритон, осудили на один год лишения свободы

Суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы на срок 1 год, с испытательным сроком 3 года Фото: Иван ВИСЛОВ

Суд вынес приговор 41-летней жительнице Керчи, которая устроила в своей квартире наркопритон.

- Как установлено судом, подсудимая в феврале 2022 года, имея прямой преступный умысел, неоднократно, предоставляла свою квартиру, для потребления наркотических средств, - говорится в сообщении пресс-службы Керченского городского суда.

Женщина получила наказание в виде одного года лишения свободы с испытательным сроком на три года.

Напомним, ранее крымчанин получил семь лет за попытку сбыта крупной партии каннабиса. Коноплю он выращивал в теплице.

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