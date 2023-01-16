Два человека пострадали в ДТП в районе винного завода «Золотая Балка» в Севастополе

Фото: ГКУ ЦГЗ г. Севастополя/Vk

В Севастополе в районе винного завода «Золотая Балка» утром 16 января произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Как сообщили в Центре гражданской защиты города, пострадали два человека.

- В 07.38 на пульт оперативного дежурного ГКУ Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты г. Севастополя (ГКУ ЦГЗ г. Севастополя) поступило сообщение от системы ЭРА-ГЛОНАСС о произошедшем ДТП, столкновении пяти автомобилей в районе винного завода Золотая балка, - говорится в сообщении.

На место происшествия оперативно выдвинулись спасатели поисково-спасательного отряда центра. Они отключили аккумуляторную батарею одного из автомобилей, помогли выбраться пострадавшим, после чего передали их сотрудникам «скорой». Весь процесс занял не более часа.

Ранее на автодороге Ялта-Севастополь в ДТП с участием экскаватора пострадал мужчина. Его госпитализировали.

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