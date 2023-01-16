Под Бахчисараем спасли мужчину, въехавшего в дерево на тюбинге 13 января

Пострадавший был обнаружен в районе горы Сунгурта Фото: Мария ЛЕНЦ

В минувшую субботу на горном массиве в районе села Многоречье при катании на «ватрушке» мужчина повредил спину. Требовалась помощь спасателей, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

- Пострадавший был обнаружен в районе горы Сунгурта, как выяснилось, мужчина потерял управление на тюбинге, не сумел затормозить и врезался в дерево, - говорится в сообщении.

Мужчину эвакуировали из горно-лесной местности и передали сотрудникам «скорой».

Напомним, утром 16 января два человека пострадали в ДТП в районе винного завода «Золотая Балка» в Севастополе. В аварии столкнулись пять автомобилей.

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