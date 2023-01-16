Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 января 2023 9:15

Под Бахчисараем спасли мужчину, въехавшего в дерево на тюбинге 13 января

Его эвакуировали из горно-лесной местности и передали сотрудникам «скорой»
Екатерина НАЗАРОВА
Пострадавший был обнаружен в районе горы Сунгурта

Пострадавший был обнаружен в районе горы Сунгурта

Фото: Мария ЛЕНЦ

В минувшую субботу на горном массиве в районе села Многоречье при катании на «ватрушке» мужчина повредил спину. Требовалась помощь спасателей, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

- Пострадавший был обнаружен в районе горы Сунгурта, как выяснилось, мужчина потерял управление на тюбинге, не сумел затормозить и врезался в дерево, - говорится в сообщении.

Мужчину эвакуировали из горно-лесной местности и передали сотрудникам «скорой».

Напомним, утром 16 января два человека пострадали в ДТП в районе винного завода «Золотая Балка» в Севастополе. В аварии столкнулись пять автомобилей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50