Девять школьных классов в Крыму отправили на карантин из-за гриппа

Дети в целях безопасности занимаются дома Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за гриппа и ОРВИ в Крыму на карантин отправили девять школьных классов.

- В шести школах закрыли девять классов в Алуште, Керчи, Джанкойском, Красногвардейском, Ленинском, и Сакском районах, - сообщили КИА в пресс-службе Министерства образования Крыма.

Кроме того, по той же причине были закрыты семь групп в шести детсадах Алушты, Керчи, Красноперекопска, Красногвардейского, Советского и Черноморского районов.

Напомним, в Республике Крым 16 января выявили 29 новых случаев COVID-19, в Севастополе - 7.

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