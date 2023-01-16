В Крыму на 17 и 18 января объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

В Крыму ожидается резкое усиление ветра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник 17 января в Крыму ожидается резкое усиление ветра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике со ссылкой на данные республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

– Днем 17 января, в течении суток 18 января в Крыму ожидается усиление юго-восточного, южного ветра 17-22 м/с, – говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют ограничить выход в горно-лесную местность и воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, а также от посещения набережных и берегоукрепительных сооружений.

Ранее сообщалось, что 13 января под Бахчисараем спасли мужчину, въехавшего в дерево на тюбинге. Его эвакуировали из горно-лесной местности и передали сотрудникам «скорой».

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50