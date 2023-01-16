С начала работы Керченской переправы паромы перевезли более 64 тыс. пассажиров

С момента возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив перевезли более 64 тыс. пассажиров Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С момента возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив перевезли более 64 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

– С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 16 января через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 64 725 пассажиров, 47 910 единиц автотранспорта и 5 434 железнодорожных вагона. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1557 рейсов., – говорится в сообщении.

Действующих штормовых предупреждений по проливу нет, переправа работает штатно.

Напомним, в Крыму на 17 и 18 января объявлено штормовое предупреждение. Ожидается усиление ветра до 22 м/с.

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