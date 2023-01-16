В Симферополе в 2023 году установят четыре спортплощадки за 27,6 миллиона рублей

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В 2023 году в Симферополе установят четыре новые многофункциональные игровые спортивные площадки. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, на эти цели из городского бюджета будет выделено 27,6 миллиона рублей.

Они будут установлены по следующим адресам:

- улица Мате Залки, 27;

- улица Тургенева, 18;

- улица М.Донского, 6-а;

- улица Героев Сталинграда, 35.

Напомним, в конце декабря минувшего 2022 года в поселке Молодежное под Симферополем открыли большую детскую площадку. Местные жители уже успели ее назвать центральной в поселке.

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