Шесть машин ожидают в очереди на Керченскую переправу 16 января

Действующих штормовых предупреждений по проливу 16 января нет Фото: Евгения ГУСЕВА

В очереди на Керченскую паромную переправу ожидают шесть машин 16 января, сообщается в официальном Tg-канале Оперштаба Краснодарского края.

- На накопительной парковке в поселке Ильич 16 января в очереди находятся шесть транспортных средств. В основном грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости, - говорится в сообщении.

Отмечается, что за минувшие 24 часа паромами «Лаврентий», «Керченский-2» и «Мария» в Крым было перевезено 262 автомобиля и 311 пассажиров. Всего с момента возобновления работы переправы через пролив в обе стороны перевезли более 64 тысяч пассажиров.

Напомним, что в понедельник действующих штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет, переправа работает штатно.

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