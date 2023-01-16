Крымчанин, намеревавшийся сбыть 6 кг марихуаны, предстанет перед судом

В Крыму осудят местного жителя, который намеревался сбыть крупную партию наркотиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму осудят местного жителя, который намеревался сбыть крупную партию наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 - пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет», организованной группой, в крупном размере») , а также по части 1 статьи 228 УК РФ («Хранение наркотических средств»).

– Как полагает следствие, в конце октября прошлого года мужчина приобрел более 6 кг каннабиса. Наркотическое средство он перевез в принадлежащий ему дом в поселке Советский, где расфасовал для дальнейшего сбыта, – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что при обыске у мужчины обнаружили амфетамин. Психотроп он хранил для личного употребления.

Деятельность мужчины пресекли сотрудники регионального УФСБ. Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд.

Ранее КП-Крым писала, что жительница Симферополя предстанет перед судом за попытку сбыть наркотики в СИЗО. В начале января прошлого года женщина по просьбе лица, содержащегося в симферопольском изоляторе, согласилась продать ему наркотики. Однако «товар» не дошел до адресата – при досмотре запрещенное вещество было обнаружено и изъято.

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