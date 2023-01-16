За новогодние праздники поезда «Таврия» перевезли почти 300 тысяч человек

Фото: ФГУП «КЖД» - Крымская железная дорога
За период с 25 декабря 2022 года по 15 января 2023 года «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) перевез поездами «Таврия» 288,5 тысяч человек - на 91% больше, чем за аналогичный период прошлого года (150,7 тысяч человек). Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
– Всего в 2022 году поездами «Таврия» перевезено 3,855 млн человек. Это на 85% больше, чем год назад (2,084 млн в 2021 году), – говорится в сообщении.
В составе организованных детских групп за год перевезено 84 тысячи маленьких пассажиров – в четыре раза больше, чем в 2021 году (20 тысяч).
Ранее сообщалось, что в составе поезда «Таврия» Санкт-Петербург - Севастополь появились новые вагоны. Если пассажирам понравится новый дизайн, так будут выглядеть все новые вагоны составов «Таврия».
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