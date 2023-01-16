В Симферополе квартиру у местной жительницы снимал мужчина, находившийся в федеральном розыске

Хозяйку квартиры насторожило, что в гости к квартиранту постоянно приходят неизвестные люди, и она обратилась в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе полицейские задержали мужчину, который находился в федеральном розыске по статье о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

Мужчина снимал в крымской столице жилье. Хозяйку квартиры насторожило, что в гости к квартиранту постоянно приходят неизвестные люди, и она обратилась в полицию.

– По полученному от гражданки сигналу сотрудники полиции провели – необходимые мероприятия, в результате которых выяснилось, что 38-летний мужчина находится в федеральном розыске в одном из субъектов Российской Федерации. Разыскиваемый подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ («мошенничество»), – говорится в сообщении.

Мужчину задержали и передали инициатору розыска.

Ранее сообщалось, что в Крыму перед судом предстанет мужчина, намеревавшийся продать 6 кг каннабиса. Незаконную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ.

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