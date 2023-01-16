В селе Новопавловка Красноперекопского района капитально отремонтировали врачебную амбулаторию

Фото: Минздрав РК

В селе Новопавловка Красноперекопского района Крыма завершился капитальный ремонт врачебной амбулатории. Ремонт провели за счет средств программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения».

– В рамках капитального ремонта проведен ремонт кровли, утепление и ремонт фасада, замена окон на пластиковые, замена дверей, замена инженерных сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения и отопления, проведена замена газового котла, смонтированы системы охранного телевидения и пожарной сигнализации, выполнены мероприятия по обеспечению доступности инвалидов и других маломобильных граждан, – передает Крымское информационное агентство слова главврача Центральной городской больницы Красноперекопска Татьяны Бондаренко.

Фото: Минздрав РК

Ранее сообщалось, что в Симферополе после капитального ремонта открылась поликлиника №4. Медучреждение обслуживает свыше 62 000 человек – теперь они смогут получать медпомощь в современных комфортных условиях.

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