Площадь застрахованных посевов зерновых и садов в Крыму за год увеличилась в 2,5 раза

в прошлом году крымские аграрии застраховали более 100 тысяч условных гектаров сельхозкультур Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году крымские сельхозпроизводители получили от государства почти 15 млн рублей субсидий на агрострахование. Площадь застрахованных посевов яровых и озимых культур, а также садов в республике по сравнению с 2021 годом увеличилась в 2,5 раза, сообщил министр сельского хозяйства Андрей Савчук.

– С каждым годом популярность агрострахования с господдержкой в республике растет. Например, если в 2017 году на субсидирование было предоставлено 2 договора сельхозстрахования, то в 2022 году Минсельхоз Крыма просубсидировал уже 73. Благодаря такой процедуре аграрии могут существенно сэкономить и покрыть свои расходы от урона в неурожайные годы, тем самым обеспечив финансовую устойчивость предприятия, – передает слова Савчука пресс-служба Минсельхоза РК.

Он добавил, что в прошлом году крымские аграрии застраховали более 100 тысяч условных гектаров сельхозкультур и 18,6 тысяч условных голов крупного и малого рогатого скота и птицы. Впервые были застрахованы посадки виноградника на площади 592 гектара.

Ранее сообщалось, что 21 января в Симферополе пройдут сельскохозяйственные ярмарки. С февраля ярмарочные мероприятия в крымской столице будут проводить дважды в месяц.

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