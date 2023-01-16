Первый замминистра транспорта Крыма Лукашенко: «московских» тарифов на проезд в республике не будет

В городских маршрутах останется дифференцированный тариф (разная стоимость проезда при наличной и безналичной оплате) Фото: Даниил ОПАРИН

На этой неделе станет известно, насколько подорожает проезд в общественном транспорте в Крыму – Госкомцен обнародует соответствующий документ. Первый заместитель министра транспорта Крыма Николай Лукашенко заверил, что повышение тарифов будет «адекватным», несмотря на то что крымские перевозчики хотели бы «московских» тарифов.

– На сколько именно повысят тариф, определит Госкомцен. Межгород не затронет, скорее всего, пока остается на своем уровне. Только город и пригород. На этой неделе должны опубликоваться. После согласований Госкомцен дали поручение изучить ситуацию на рынке с учетом информации, поступившей от перевозчиков, официальную статистику. Сам жду. Понятно, что перевозчики хотят уже как в Москве сделать, но такого не будет однозначно. Ждем адекватные цифры с учетом повышения цен на топливо, масло, шины, запчасти, – передает слова Лукашенко Миллет.

По его словам, в городских маршрутах останется дифференцированный тариф (разная стоимость проезда при наличной и безналичной оплате).

Напомним, в декабре Общественная палата Крыма согласовала новые тарифы на проезд в транспорте. Планируется, что стоимость проезда увеличится на 5 рублей

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50