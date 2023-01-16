Крымчанин украл девять ноутбуков из образовательной организации, в которой работал

Ноутбуки мужчина сдал в ломбард. Фото: пресс-служба МВД России по Республике Крым

Директор одной из образовательных организаций Керчи обратился в полицию с заявлением о краже девяти ноутбуков общей стоимостью более 306 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым, по подозрению в совершении преступления был задержан 39-летний сотрудник учреждения.

– Установлено, что мужчина путем свободного доступа осуществлял хищения ноутбуков из помещения серверной на протяжении длительного времени – с августа 2020 года по декабрь 2021 года, – говорится в сообщении.

Ноутбуки мужчина сдал в ломбард, деньги успел потратить на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ – «Кража».

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее КП-Крым писала, что в Ялте возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при благоустройстве городских парков и скверов. По данным проверки, сотрудники департамента по вопросам ЖКХ подписали акты о приемке фактически не выполненных работ.

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