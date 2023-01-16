СК возбудил уголовное дело из-за махинаций при благоустройстве парков и скверов в Ялте

В Ялте возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при благоустройстве парков и скверов. Фото: ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю

В Ялте возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при благоустройстве городских парков и скверов. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Ранее КП-Крым писала, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о ненадлежащем благоустройстве сквера имени Н.Я. Данилевского.

– На основании результатов проведенной проверки, организованной по обращениям жителей Ялты, возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при реализации контрактов на ведение ремонтных работ по благоустройству мест общего пользования (ч.1 ст.286 УК РФ), – говорится в сообщении.

В ходе проверки установлено, что в сентябре-декабре 2020 года сотрудники городского департамента по вопросам ЖКХ подписали акты о приемке работ по благоустройству парка имени М.П. Чеховой, дворов по улице Крупской, парка имени Годлевского, Симеизского парка, скверов имени Данилевского и Калинина, на расчетный счет подрядчика поступили бюджетные деньги. При этом чиновники прекрасно знали, что благоустройство не завершено, часть работ не выполнена, а стоимость работ и материалов завышена.

Руководитель ГСУ СК России по региону Владимир Тереньтев поставил ход расследования на личный контроль. Кроме того, он поручил ходатайствовать о передаче в производство следователей уголовного дела, возбужденного полицией по факту мошенничества со стороны подрядчика, с целью объединения дел в единое производство.

Ранее сообщалось, что в Ялте снесут летнее кафе, закрывшее корневую систему краснокнижных деревьев. Строительство некапитальной площадки было начато без разрешения, в настоящее время оно приостановлено.

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