В Симферополе нетрезвых мужчину и женщину задержали за угоны авто

В Симферополе мужчина и женщина задержаны по подозрению в угонах автомобилей
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Симферополе мужчина и женщина задержаны по подозрению в угонах автомобилей, в обоих случаях угонщики были пьяны. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.
Первый случай произошел на территории одного из госпредриятий. Ранее судимый за кражи 37-летний симферополец пытался угнать служебный автомобиль, однако был задержан охранником.
– Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина, проникнув на территорию государственного предприятия, обнаружил не запертую служебную автомашину и проник в салон, однако был немедленно задержан охранником. Объяснить причину своего поступка злоумышленник так и не смог, – рассказали в МВД.
Позже на одной из симферопольских улиц был остановлен автомобиль, за рулем которого находилась 25-летняя жительница Сакского района. Поведение водителя показалось инспекторам подозрительным.
– Инспектор заметил, что поведение водителя указывает на то, что за рулем она находится в состоянии опьянения. Проверив автотранспортное средство, сотрудники установили, что автомобиль принадлежит другому человеку. Со слов девушки, она отдыхала в одном из ночных заведений, где познакомилась с мужчиной и попросила отвезти ее домой. По дороге они на несколько минут заехали к его знакомому. Воспользовавшись тем, что приятель вышел из машины, девушка перелезла на водительское сиденье и уехал, – сообщили в ведомстве.
Обоих подозреваемых отпустили под подписку о невыезде. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее КП-Крым писала, что пьяный крымчанин хотел угнать автомобиль, но не смог его завести. Мужчине грозит пять лет колонии.
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