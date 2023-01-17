В Севастополе на площади Восставших в ДТП пострадал пешеход 17 января

Фото: УМВД по городу Севастополю

Утром во вторник в Севастополе на площади Восставших под колеса легковушки попал пешеход, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

- 17 января в 07.45 в районе дома 26 на площади Восставших произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и пешехода. 45-летний водитель автомобиля Тойота совершил наезд на пешехода, данные которого устанавливаются, - говорится в сообщении.

Мужчина переходил проезжую часть не по «зебре». В результате ДТП пешеход получил различные травмы. Уточняется, что водитель был трезв.

Напомним, вечером 16 января в Керчи столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадали двое взрослых и двое детей.

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