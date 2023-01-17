Со следующей недели в Крыму ожидается до +18 градусов

Аномальное потепление ожидается в Крыму на следующей неделе Фото: Екатерина НАЗАРОВА

Начиная с понедельника следующей недели в Крым придет аномальное тепло.

- Европейскую часть России ждет мощный выход теплого воздуха, потепление ожидает всех, климатический режим превысит многолетние показатели как минимум на 5-10 градусов. В Крыму понедельник ночью -2…+3, днем воздух прогреется до +6…11 градусов, - сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

Во вторник будет еще теплее, ночью без нулевых температур - столбики термометров будут показывать от 1 до 6 градусов тепла, днем - от 9 до 14 градусов тепла.

Во второй части следующей недели, несмотря на облачность и незначительные осадки, температуры продолжат расти.

Напомним, ранее метеорологи обещали в Крыму на Крещение потепление до +17 градусов. Также возможны небольшие дожди и усиление ветра.

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