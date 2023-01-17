В Евпатории перед школой №11 построят сквер в честь героев СВО

Фото: Елена Демидова/Tg

В Евпатории планируют построить сквер в честь героев СВО на территории перед МБОУ СШ №11.

- На территории перед средней школой №11 будут установлены памятник военным, мемориальные плиты с именами евпаторийцев, - цитирует «Крым 24» главу администрации Евпатории Елену Демидову.

По ее словам, в настоящее время специалисты уже заканчивают эскизный проект с учетом всей территории перед школой и МКД.

Напомним, в симферопольском микрорайоне Каменка открыли новую улицу в честь Героев Десантников. Также была высажена аллея в память о крымчанах, павших за независимость Донбасса.

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