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НовостиОбщество17 января 2023 10:20

В Симферополе завершили реконструкцию скейт-парка «Таблетка»

21 января состоится торжественное открытие
Источник:kp.ru
В Детском парке Симферополя завершилась реконструкция скейт-парка «Таблетка»

В Детском парке Симферополя завершилась реконструкция скейт-парка «Таблетка»

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Детском парке Симферополя завершилась реконструкция скейт-парка «Таблетка», торжественное открытие состоится 21 января. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.

– В субботу состоится открытие после реконструкции легендарного скейт-парка «Таблетка». Это один из первых скейт-парков, построенных на территории бывшего СССР. В этом году объекту исполнится 32 года. За все время существования «Таблетки» в нем первый раз был проведен полный капитальный ремонт, появились тротуары, уличное освещение, видеонаблюдение, – написал Афанасьев в своем телеграм-канале.

Напомним, на монтаж веревочного городка и обновление скейт-площадки в Детском парке Симферополя выделили 47 миллионов рублей.

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